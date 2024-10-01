Diyanet'te sosyal medya mesaisi başladı! Ali Erbaş'tan personele dikkat çeken talimat

Düzenleme: Kaynak: BirGün
Diyanet'te sosyal medya mesaisi başladı! Ali Erbaş'tan personele dikkat çeken talimat

Lüks harcamaları ve şatafatlı hayatıyla sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medya ekibine yönelik talimatlar verdiği öne sürüldü.

Başkanlık içindeki lüks harcamaları ile gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya ekibine, "Sosyal medyadaki eleştirel yorumları silin, personel övgü dolu yorumlar yazsın" talimatı verdiği öne sürüldü.

BirGün'den Mustafa Bildircin’in iddiasına göre, Ali Erbaş’a yönelik "Arapça bilmiyor" eleştirileri başkanlık içinde de tepki çekti. Diyanet kaynaklarına göre, Erbaş'ın hutbe videolarının sadece hatasız bölümlerinin yayınlandığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA MESAİSİ

Başkan Erbaş’ın sosyal medya hesaplarının artan eleştiriler sonrası yoruma kapatılması dikkat çekerken, sosyal medya ekiplerinin gece nöbetlerinde eleştirel mesajları düzenli olarak sildiği iddia edildi.

Öte yandan bazı personelin kurumda çalıştığını gizlemek zorunda kaldığını belirtilirken, bazı çalışanların da Ali Erbaş’ın arkasında namaz kılmaktan kaçındığı ifade ediliyor..

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