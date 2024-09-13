Diyanet'ten Narin vurgulu Cuma hutbesi

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran tüm Türkiye’nin ana gündem maddesi oldu. Milyonlarca insanın gözyaşı döktüğü Narin konusu hakkında tüm siyasiler ve kamuoyu tek yürek oldu. Bu kapsamda Diyanet’de Cuma hutbesinde Narin Güran’ı andı.

Hutbede başka Narin’lere kıyılmaması için Peygamber ahlakının alınması gerektiği belirtildi. Cuma hutbesinin Narin Güran ile alakalı şu ifadeler yer aldı:

"Kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı, nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda Sevgili Peygamberimizin sadece mevlidini anmak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız. Bugün bize düşen, Allah'ın Resulü'ne hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka Narinlerin canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimizin güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır.”