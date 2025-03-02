Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' menüsü! Sadece tanesi 70 TL

Ramazan ayında Diyanet'in oruç tutan vatandaşlar için yaptığı "sahur menüsü" tavsiyesine tepki yağdı. Diyanet TV'deki "sahur menüsü" tavsiyesi olay oldu.

TANESİ 70 TL

Diyanet’in kanalı Diyanet TV’de, ‘Ramazan’da nasıl beslenmeli’ konulu programda vatandaşa ‘Sahurda avakado’ yemesi önerildi. Tanesi 70 TL’ye ulaşan avokadoyu düşük ücretli vatandaşlar alamazken Diyanet TV'nin konuğu ramazanda sahur ve iftar menüsü için şu tavsiyelerde bulundu:

“Özellikle sahurun kahvaltı şeklinde gitmesini arzu ediyoruz. Yumurtamız olsun, bir parça peynirimiz olsun. Severseniz avokado ekleyebilirsiniz. 2-3 ceviz, 7-8 zeytin, 7-8 badem, bol yeşillikle böyle bir sahur yapabilirsiniz. Veya tek öğün şeklinde beslenebilirsiniz. Ama sahura kalkmak fazilet olduğu için mutlaka kalkın istiyoruz. Kalktığınızda da bir kase yoğurt kaşıklayabilirsiniz, suyunuzu içip yatabilirsiniz. Orucu bir bardak suyla açıyoruz, bir tane hurma yiyip kan şekerimizi dengeliyoruz. Ardından çorba içiyoruz ve namaz arası veriyoruz. Protein ağırlıklı beslenirseniz kas kaybınızı da önlersiniz.”