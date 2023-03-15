15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Diyarbakır ve Mardin'de sağanak etkili oldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanak nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mardin'de su baskınları sonucu 8 kırsal mahalle ile yerleşim biriminin yolu zarar gördü.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:47
Takip Et

Diyarbakır ve Mardin'de sağanak etkili oluyor

Diyarbakır ve Mardin'de sağanak etkili oldu
+
Aa
-

Diyarbakır'da dün başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sağanak nedeniyle merkez Yenişehir ilçesi Diyarbakır-Silvan kara yolu Dicle Nehri kıyısında 136 dönüm alan üzerine kurulan ve 3 bini aşkın depremzedenin barındığı çadır kentte su birikintileri oluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çadır kentte biriken yağmur suyunun tahliye edilmesi için çalışma yürütüldü.

Ergani ilçesinde de sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Diyarbakır'da bugün metrekareye 35-40 kilogram yağış düştü.

MARDİN

Mardin'de de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su baskınları sonucu 8 kırsal mahalle ile yerleşim biriminin yolu zarar gördü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ve Kızıltepe belediyeleri ekipleri, su birikintilerinin olduğu yerlerde rögar temizliği için çalışma yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, ekiplerin kısa zamanda ihbarları değerlendirerek yolları tekrar trafik akışına açtıklarını kaydetti.

Meteoroloji yetkililerine göre, Mardin'de kuvvetli yağış beklendiğini, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini aktaran Tatlıdede, yağış sona erene kadar ekiplerin mesaisinin devam edeceğini söyledi.

Kızıltepe ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu da su baskınların yaşandığı alanlarda incelemelerde bulunarak, ilgili personelin alana yönlendirilmesini sağladı.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
3
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
4
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
5
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
6
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
7
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.