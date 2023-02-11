Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ ve AKP'li Eronat depremzedeler tarafından yuhalandı. Hızla olay yerini terk ettiler

Türkiye’yi vuran Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarındaki yetersizlik ve bölgelere ulaştırılması gereken yardımların koordineli bir şekilde sağlanamaması tepki çekiyor.

6 Şubat’taki depremden günler sonra bölgeye giden ve polis eşliğinde yıkılan bir binanın olduğu sokağa girmek isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat bölge halkı tarafından yuhalandı.

Bölge halkının Bozdağ ve Eronat'a “Hırsızlar" diye bağırdığı görüldü.