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Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ ve AKP'li Eronat depremzedeler tarafından yuhalandı. Hızla olay yerini terk ettiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden Diyarbakır’a giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile AKP’li Milletvekili Oya Eronat bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Halkın, Bozdağ ve Eronat'a “Hırsızlar" diye bağırdığı görüldü.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 05:04
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Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ ve AKP'li Eronat depremzedeler tarafından yuhalandı

Diyarbakır'a giden Bakan Bozdağ ve AKP'li Eronat depremzedeler tarafından yuhalandı. Hızla olay yerini terk ettiler
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Türkiye’yi vuran Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarındaki yetersizlik ve bölgelere ulaştırılması gereken yardımların koordineli bir şekilde sağlanamaması tepki çekiyor.

6 Şubat’taki depremden günler sonra bölgeye giden ve polis eşliğinde yıkılan bir binanın olduğu sokağa girmek isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat bölge halkı tarafından yuhalandı.

Bölge halkının Bozdağ ve Eronat'a “Hırsızlar" diye bağırdığı görüldü.

 

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