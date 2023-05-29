Diyarbakır’da 1 milyon 148 bin 270 seçmenden 871 bin 839 kişi sandığa gitti

Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için 1 milyon 148 bin 270 seçmeden 871 bin 839 kişi demokratik tercihini yaptı.

Diyarbakır’da 1 milyon 148 bin 270 seçmenden 871 bin 839 kişi sandığa gitti

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs’ta tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 08.00’de başlayıp 17.00'de son buldu.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, bin 94 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

1 milyon 148 bin 270 seçmenin olduğu 17 ilçeli Diyarbakır’da 871 bin 839 kişi oy kullandı. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı 852 bin 334. İtiraz üzerine geçerli geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı bin 721. Geçerli oy pusulalarının toplamı 854 bin 55. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı, 17 bin 784. Adaylardan Recep Tayyip Erdoğan, 242 bin 74 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu, 611 bin 981 oy aldı.

(İHA)

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