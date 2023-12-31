Diyarbakır’da 10 günlük operasyon. 22 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 10 günlük operasyon. 22 kişi tutuklandı
Bismil ilçesinde polis ekiplerinin 10 gündür sürdürdüğü huzur uygulaması kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 22’si tutuklandı.

Yeni yıl öncesinde polis ekipleri eğlence mekânları, metruk binalar, park ve bahçelerde denetim gerçekleştirdi. Yürütülen uygulama kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalandı.

Yürütülen operasyonda 6 tabanca, 65 mermi, 12 uyuşturucu hap, 2 çalınmış motosiklet, 1 tane hassas terazi ve 90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan kişiler Bismil Adalet sarayına sevk edildi. 41 kişiden 19’u, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken geriye kalan 22 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denetlenen bin 480 aracın 252’sine ise 273 bin liralık ceza kesildi.

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