Diyarbakır'da 17 yaşındaki Beyza’dan iki gündür haber alınamıyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Diyarbakır'da 17 yaşındaki Beyza’dan iki gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’da parkta oturacağım diyerek evden çıkan 17 yaşındaki Beyza'dan iki gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır’da "Arkadaşlarımla parkta oturacağım" diyerek evinden ayrılan lise öğrencisi Beyza Yıldırım iki gündür bulunamıyor.

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Olay, merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi’nde 14 Eylül günü meydana geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Yıldırım, akşam saat 17.30 sıralarında, annesi Gurbet Kaplan’a ‘‘Çok sıkıldım arkadaşlarımla parkta oturacağım’ diyerek evden ayrıldı.

Beyza’nın eve dönmemesi üzerine ailesi telefonla aradıkları kızlarına ulaşamadı. Yıldırım ailesi bunun üzerine durumu polise bildirerek, kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Polis ekiplerinin Beyza’nın bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.

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