Diyarbakır’da 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde önlerine başka bir aracın çıkması sonucu kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 BGR 221 plakalı araç ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kontrolden çıkarak kavşakta bulunan bir markete daldı.

Kaldırımdan geçen yayaların da olduğu kazada, ilk belirlemelere göre G.A. hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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