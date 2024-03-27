Diyarbakır'da 200 liralık festival çeki için birbirlerini ezdiler! Duyanlar sabah kapıya dayandı

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde giyim, ev eşyası, butik gibi mağazaların bulunduğu bir alışveriş merkezinde, bayrama özel indirim festivali düzenledi ve hediye çeki dağıttı.

İndirimi duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde koşarken, kapılarda yoğunluk oluştu. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan güvenlik görevlileri, vatandaşları gruplar halinde içeri aldı.

200 LİRAYA BÜYÜK İZDİHAM

Bayrama özel indirim festivalini düzenleyen Yasin Tütüncüoğlu, 600 kadına 200 TL festival çeki verildiğini ifade etti ve izdiham oluştuğunu söyledi.

"KEPENKLERİ AÇTIĞIMIZDA İZDİHAM OLDU"

Diyarbakır’a yaklaşık 15 kezdir geldiklerini ifade eden Tütüncüoğlu, “Bugün burada bayram alışverişi için indirim festivali düzenledik. İndirim tam 5 gün 5 gece devam edecek. Marka butiklerle indirimli bir şekilde Diyarbakır’dayız. Bayram alışverişi için Türkiye’nin birçok şehrine nazaran Diyarbakır’ı tercih ettik. Alışverişe gelen ilk 600 kadına 200 TL festival çeki hediye ettik. Bu çeki stantlardaki ürünlerde kullanabiliyorlar. Kepenkleri açtığımızda izdiham oldu. Kadınlarımız maalesef sırayı bozdu. Tabi bunlar da olağan şeyler” diye konuştu.