Diyarbakır'da 22 cep telefonu çalan 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da 22 cep telefonu çalan 5 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da 21 Mart'taki Nevruz kutlamasında 22 kişiden 22 cep telefonu çalan 5 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir aracın Batman’dan Diyarbakır'a geldiği belirlendi. Şüpheliler, takibe alınan park halindeki araca bindiği sırada yakalandı.

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Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada suça konu toplamda 22 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, suçu kabul etmezken gerçek; cep telefonları çalmaya başlayıp sahipleri arayınca ortaya çıktı. Telefonları yanıtlayan polis, müştekileri şubeye davet etti.

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Şüphelilerden A.İ.’nin 37, V.G.’nin 8, E.G.’nin 13, Ö.İ.’nin 6 ve F.İ.'nin 5 suç kaydı olduğu, bunların çoğunun hırsızlıktan olduğu ortaya çıktı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

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Yüzlerce kişinin Nevruz'a katılımını fırsat bilen yankesicilere yönelik Hırsızlık Masası polislerinin, bir plan hazırladığı ve hırsızlığa geçit vermediği belirtildi. Diğer yandan, Diyarbakır’da bir önceki seneye göre hırsızlık suçlarında yüzde 56 oranında azalma sağlandığı bildirildi.

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