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40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 15:47
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Diyarbakır'da 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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AA'da yer alan haberde, Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alangör Mahallesi'nde M.K.A'ya ait çiftlikte kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çiftlikte yapılan aramada, 3 yakıt tankı içerisinde 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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