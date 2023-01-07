AA'da yer alan haberde, Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alangör Mahallesi'nde M.K.A'ya ait çiftlikte kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çiftlikte yapılan aramada, 3 yakıt tankı içerisinde 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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