Diyarbakır’da 5 tona yakın kaçak et ve sakatat ele geçirildi

Diyarbakır’da zabıta ekipleri, değerlendirdikleri ihbarda Van’dan gelen bir tırın içinde 5 tona yakın faturasız et ve sakatat ele geçirdi.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da 5 tona yakın kaçak et ve sakatat ele geçirildi

Van’dan Diyarbakır’a gelen bir tırın içinde kaçak et olduğu ihbarını değerlendiren Yenişehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri polis eşliğinde yaptığı kontrollerde etlerin faturasız olduğunu belirledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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Bu çerçevede yaptıkları denetimler istikâmetinde Zabıta Daire Başkanlığı, Sağlık İşler Daire Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sevk esnasında 5 tona yakın kırmızı et ve sakatat ürünlerine el koyduklarını belirten Aydın, “Bu çerçevede 5996 Kanun gereğince veteriner hekim kontrolünde bu gıda ürünlerinin imhasını yapacağız” dedi.

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Laboratuvara gönderilen numunede etlerin insan sağlığına zararlı olduğu belirlendi. Etler, ekiplerce çöp silosunda imha edildiği öğrenildi. Tır şoförü ve et sahibine toplam 18 bin 422 lira ceza kesildiği kaydedildi.

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