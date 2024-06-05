Diyarbakır'da adam hayatını şokunu yaşadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bindiği atın tepmesi sonucu yere düşerek yaralanan 55 yaşındaki İlhami Olca, ambulans helikopterle kent merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Olay, Kulp ilçesi kırsal Akçasır mezrasında meydana geldi. Olca, bindiği atın tepmesi sonucu başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Olca'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu ağır olan Olca, daha sonra ambulans helikopterle kent merkezine getirildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda Olca'nın Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk edilmesine karar verildi.

Olca'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.