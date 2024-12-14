Diyarbakır’da aileler arasındaki husumetin ardından barış töreni

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aile arasında 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Kayapınar ilçesinde geçtiğimiz yıl Öner ve Ekinci aileleri arasında, bir lokantada çıkan silahlı kavgada Remzi Öner'in(27) ölümünün ardından husumet başladı. Husumetin son bulması için kanaat önderleri, ailelerle görüşmelere başladı. Ailelerin olumlu yanıt vermesi üzerine Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Abdurahman Enç Camii'nde tören düzenlendi. Törene, barış heyeti, bölgenin ileri gelen aşiret liderleri, aileler ve davetliler katıldı. Törende aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçtikten sonra el sıkışarak barıştı.