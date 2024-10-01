Diyarbakır’da bir kayıp vakası daha: Esranur için polis ekipleri devrede

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da bir kayıp vakası daha: Esranur için polis ekipleri devrede

Diyarbakır'da haber alınamayan Esranur Deniz'i (20) bulmak için çalışma başlatan polis, genç kızın çalıştığı ve kapalı olan güzellik merkezine itfaiye merdiveniyle girdi.

Diyarbakır'da dünden itibaren kendisinden haber alınamayan Esranur Deniz'i (20) bulmak için çalışma başlatan polis, genç kızın çalıştığı ve kapalı olan güzellik merkezine itfaiye merdiveniyle girdi. İşyerinde yapılan aramada kimsenin olmadığı görüldü.

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Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Faik Ali Sokak'ta bulunan 6 katlı Gür Apartmanı'nın 4'ncü katında meydana geldi. Dünden itibaren kızları Esranur Deniz'e ulaşamayan anne ve babası, çalıştığı güzellik salonuna gitti. İşyerinin kapalı olması üzerine baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, hayatından endişe ettiğini belirterek, içeride olabileceği ihbarında bulundu. Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle iş yerine girdi. İş yerinde yapılan incelemede kimsenin olmadığı tespit edildi. Esranur'un bulunması için çalışmalar sürerken, baba ve anne ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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