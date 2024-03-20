Diyarbakır’da caddedeki silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

Diyarbakır’ın Aziziye Mahallesi’nde bulunan Hükümet Konağı yakınında meydana gelen olayda, Ö.U. ile caddede karşılaştığı S.T. ve T.T. arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

YOLDAN GEÇEN KADIN VURULUNCA OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Kavgada yoldan geçen H.B. isimli bir vatandaş, silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Kavga eden taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, H.B., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.