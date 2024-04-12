Diyarbakır’da çarpışan otomobillerden biri ters döndü. 4 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi’nde meydana gelen olayda, A.S.’nin kullandığı 34 TU 0090 plakalı otomobil ile T.S’nin kullandığı 07 BKM 371 plakalı otomobil hızla çarpıştı. Yaşanan kazada bir otomobil ters dönerken, sürücüler A.S. ve T.S ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.