Diyarbakır’da diyabet semineri düzenlendi

Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, diyabet tedavisindeki uzmanlığıyla önemli bilgiler paylaşarak katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik, Diyarbakır'ın yanı sıra bölge illerden birçok aileyi bir araya getirdi. Seminere, Mardin Artuklu Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Nuri Özbek başkanlığında Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çocuk endokrinoloji uzmanları da katılım sağladı.

Yaklaşık 2 saat süren seminerde, 350'ye yakın kişi yer aldı ve diyabet yönetimi ile sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Prof. Dr. Şükrü Hatun, seminer sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. Diyaçev çalışma grubunda yer alan Prof. Dr. Mehmet Nuri Özbek, diyabet farkındalığını artırmak ve diyabetli ailelere destek sağlamak adına bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti.

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Diyabetli bireyler ve aileleri için bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yapılan etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.