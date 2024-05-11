Diyarbakır'da 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi’nde akşam saatlerinde hayvanlarını otlatmak isteyen Veysi Yalçın ile M.N.A. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki taraf da yanlarına getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti.
Yaralılardan Veysi Yalçın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay yerinden yaralı halde kaçarak yakınlardaki jandarma karakoluna sığınan M.N.A. ise buradan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
M.N.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.