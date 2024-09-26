Diyarbakır'da hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Kaynak: İHA
Diyarbakır'da hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce bariyerlere ardından da refüje çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 BNY 64 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından da refüje çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne H.K ve çocukları H.K ile H.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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