Diyarbakır'da husumetli aileler ortalığı savaş alanına çevirdi

Husumetli aileler resmen savaştı

Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, tabancalı ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada yaralanan M.K., gelen sağlık ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı tedaviye alınırken, M.K.'nin yakınlarının geldikleri hastanede gerginlik yaşandı.

Hem hastanede hem de mahallede tedbir alınırken, polis olay ile ilgili 6 kişinin ifadesine başvurdu.

Kavgaya karışanlar ile ilgili çalışmalar sürüyor.