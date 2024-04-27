Diyarbakır’da kayıp olarak aranan çobanın gölette cansız bedeni bulundu

Çermik ilçesinin Akçaörten Mahallesi'nde 22 Nisan tarihinde evinden ayrılan çoban Şeyhmus Arslan evine dönmeyinde 23 Nisan tarihidne bölgede AFAD, itfaiye, jandarma ve Çermik Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Oturduğu mahalledeki kırsalda hayvan sulama amaçlı yapılan yapay bir gölette, Arslan’ın cesedi bulundu. Suyun içinden çıkarılan Şeyhmus Arslan’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.