Diyarbakır’da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 450 Evler Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen A.K. idaresindeki 38 VH 606 plakalı otomobil, R.T. yönetimindeki 35 PH 764 plakalı araçla kavşakta çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 1’i çocuk 5 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

