Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 9 yaralı

İçerisinde 10 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 7’si çocuk 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, yaralıların araçtan çıkmalarına yardımcı olarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik polisi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)