Diyarbakır’da 'kürtçe' krizi! Valilik siliyor, belediye tekrar yazıyor

Kaynak: ANKA
Diyarbakır’da 'kürtçe' krizi! Valilik siliyor, belediye tekrar yazıyor

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi'nin sürücüleri yaya önceliğine ve hız sınırlarına dikkat çekmek için caddelere yerleştirdiği Kürtçe işaretler, Valilik emriyle kaldırıldı. Ancak, bu kararın ardından belediye tarafından işaretler tekrar yazıldı.

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin çeşitli bölgelerindeki sürücüler için hazırladığı Kürtçe "önce yaya" ve "yavaş" işaretleri, Valilik emriyle kaldırıldı. Ancak, bu işaretler belediye ekipleri tarafından kısa süre sonra tekrar yazıldı.

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Diyarbakır'da, şehrin ana arterlerindeki yaya geçitleri ve sinyalizasyon sistemlerinde yer alan Kürtçe bilgilendirme levhalarının, yerel valilik emriyle kaldırılması talep edildi. Bu talebin yerine getirilmemesi sonucunda, valilik yetkilileri tarafından belirlenen saatte Karayolları ekipleri, söz konusu Kürtçe levhaların üzerini boyayarak kapattılar. Ancak, bu eylemin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanları, kapatılan Kürtçe uyarı levhalarını tekrar yerlerine yazarak yenilediler.

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