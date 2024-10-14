Diyarbakır’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yolda yürürken bir otomobilin çarptığı Mehmet Ali Kımaz (23) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Eski Heykel mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolda yürüyen Mehmet Ali Kımaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kımaz, olay yerinden kaçan sürücü nedeniyle yardım alamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Kımaz'ı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kımaz kurtarılamadı ve cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazanın ardından sürücünün güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Diyarbakır’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Diyarbakır’da otomobilin çarptığı yaya öldü

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