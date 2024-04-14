Diyarbakır’da poligonda korkunç ölüm! Bir anda kanlar içinde kaldı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da poligonda korkunç ölüm! Bir anda kanlar içinde kaldı
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile kedini vurarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada başına dayayarak ateş etti.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde yaşandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi sonrası bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde doktorun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekiplerinin, olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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