Diyarbakır'da Pusula operasyonu. 10 şahıs gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, planlı çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlılar tespit edildi.

Şüpheli şahısların yakalanması amacıyla "Pusula" adlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 1'i saklandığı bazanın içinde, 1'i yaşanan kovalamaca sonucu olmak üzere 10 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan O.G'nin, 2005'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kuyumcu soygununda yer aldığı, bu nedenle hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüpheli şahısların, emniyetteki işlemleri sürüyor.