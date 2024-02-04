Diyarbakır'da Pusula operasyonu. 10 şahıs gözaltına alındı

Kaynak: AA
Diyarbakır'da Pusula operasyonu. 10 şahıs gözaltına alındı
Diyarbakır'da hırsızlığa karşı yapılan Pusula operasyonunda 10 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, planlı çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlılar tespit edildi.

Şüpheli şahısların yakalanması amacıyla "Pusula" adlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 1'i saklandığı bazanın içinde, 1'i yaşanan kovalamaca sonucu olmak üzere 10 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan O.G'nin, 2005'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kuyumcu soygununda yer aldığı, bu nedenle hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüpheli şahısların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Haberler
Çinko eksikliği ihmale gelmez Sağlık
Çinko eksikliği ihmale gelmez
Şili'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi Dünya
Şili'de çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Sosyal medya silah mağazasına dönüştü. Tabancadan otomatik silaha her şey var Gündem
Sosyal medya silah mağazasına dönüştü. Tabancadan otomatik silaha her şey var
Çanakkale’de deprem Gündem
Çanakkale’de deprem
Yeniden Refah hangi 3 büyükşehri gözüne kestirdi? AKP ile ittifak kapısını kapatmıştı Gündem
Yeniden Refah hangi 3 büyükşehri gözüne kestirdi? AKP ile ittifak kapısını kapatmıştı
JPMorgan TCMB'deki değişimi nasıl değerlendirdi? Ekonomi
JPMorgan TCMB'deki değişimi nasıl değerlendirdi?