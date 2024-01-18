Diyarbakır’da şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi

Kulp Kaymakamlığı’nın düzenlediği şehitlere saygı yürüyüşünde, vatandaşlar Hükümet Konağı’nın önünde toplandı. Şehitler için saygı duruşunda durup daha sonra İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde yürüyüşe başladı.

Düzenlenen yürüyüşte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, Yeni Mahalle Demirciler Caddesi’nde yürüyüşü sonlandırdı.

Şehitlere saygı yürüyüşünde, Kaymakam Burak Akeller, yürüyüşe katılan herkesin ortak amacının vatan için canlarını veren şehitleri anmak olduğunu vurguladı.

Burak Akeller, yapılan yürüyüşün ilçenin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini ve toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.