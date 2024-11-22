Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 tutuklama

Diyarbakır'da bir iş yerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, 19 Kasım öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Yer Altı Çarşısı'nda meydana geldi.

Kapüşonlu ve cerrahi maskeli Y.A. ve ile ismi öğrenilemeyen kişi, aralarında bilinmeyen bir nedenle Ö.F.'nin iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

KURŞUN ENSESİNE İSABET ETTİ

Bu esnada Ö.F. de tabancasıyla karşılık verdi. Ö.F.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, kaçmaya çalışan Y.A.'nın ensesine isabet etti. Ö.F. kaçtı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. O anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

15 DAKİKADA YAKALANDI

Olay yerine gelen ekipler, olay yerinde tabanca ve boş kovanları buldu.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yaptığı incelemede, olaydan 15 dakika sonra Ö.F.'yi kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırgan Y.A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 tutuklama

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 tutuklama

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 tutuklama

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 tutuklama

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 tutuklama

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 tutuklama

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