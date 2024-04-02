Diyarbakır'da sopalı saldırı kamerada : 3 yaralı, 1'i ağır

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da sopalı saldırı kamerada : 3 yaralı, 1'i ağır
Diyarbakır'da cep telefonu ve aksesuar satan bir iş yerine giren 5 kişi, sopalarla saldırdıkları 3 kişiyi yaraladı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, 5 kişi ellerinde sopalarla iş yerine girerek aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişiye saldırdı. Saldırıda 3 kişi sopa darbeleriyle yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 kişinin iş yerine girerek sopalarla saldırıp, ardından kaçtığı görülüyor.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.

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