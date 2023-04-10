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Taksiye çarpan otomobil böyle patladı

Diyarbakır’da Silvan-Lice Üç yol ayırımında otomobiller kavşakta çarpıştı, araçlar cayır cayır yandı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:52
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Diyarbakır'da taksiye çarpan otomobil böyle infilak etti

Taksiye çarpan otomobil böyle patladı
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İHA'nın haberine göre, kaza, Lice-Silvan Üç yol mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Lice ilçesi güzergahından ve Silvan ilçesi güzergahından gelen otomobiller kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlar alevlere teslim oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Veysel C., Ahmet D., Aram Serhad C., Maşallah G., Hasan E. ve ismi öğrenilmeyen 3 kişiyle birlikte toplam yaralı 8 kişiye olay yerine ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastaneleri sevk etti.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


 

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