Diyarbakır’da üç ilçenin su ihtiyacını karşılayacak: 40 kilometresi tamamlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da üç ilçenin su ihtiyacını karşılayacak: 40 kilometresi tamamlandı

Diyarbakır’ın Kulp, Lice ve Hani ilçelerinde arazinin sulanması amacıyla 9 bin 550 dekor arazı üzerine yapılan sulama kanalında 40 kilometrelik alan tamamlandı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Başkanlığa bağlı ekipler, kent genelinde suyu verimli kullanmak ve susuz arazileri suyla buluşturmak için projeler üretiyor. Tarım gelişmesi projeleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Toplamda 40 kilometre sulama kanalı tamamlanırken, 9 bin 550 dekar arazi suyla buluşacak. Projeden bin 180 çiftçinin faydalanması bekleniyor. Bu yatırımla birlikte Diyarbakır'ın kırsal ekonomisinin canlanması ve çiftçilerin verimli üretim yapabilmesi hedefleniyor.

Diyarbakır’da üç ilçenin su ihtiyacını karşılayacak: 40 kilometresi tamamlandı

Diyarbakır’da üç ilçenin su ihtiyacını karşılayacak: 40 kilometresi tamamlandı

Diyarbakır’da üç ilçenin su ihtiyacını karşılayacak: 40 kilometresi tamamlandı

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