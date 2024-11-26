Diyarbakır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Diyarbakır'da, öğleden sonra kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde yer yer ulaşımlarda aksamalar yaşandı.

Yağışların hafif sağanak ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Diyarbakır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Diyarbakır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Diyarbakır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Diyarbakır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Diyarbakır’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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