Son yılların popüler "süper gıdası" olarak anılan Hindistan cevizi yağı, tek bir kaşık tüketimle yorgunluğu hızla silip süpürdüğü ve kalori yakımını hızlandırdığı yönündeki iddialarla dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Bu iddiaların arkasında, yağın büyük bir kısmını oluşturan orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) yer aldı.

Bilimsel araştırmalar, bu özel yağ asitlerinin karaciğerde hızla enerjiye dönüşebildiğini ve vücut tarafından diğer yağ türlerine göre daha farklı bir metabolizma yolunda işlendiğini ortaya koydu.

Brezilya'daki Fluminense Federal Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Marta R. Silva, MCT'lerin doğrudan enerji kaynağı olarak kullanılması sayesinde, özellikle sporcular ve yüksek fiziksel aktiviteye sahip bireylerde hızlı bir enerji artışı sağladığını ifade etti.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE ÇELİŞKİLİ BULGULAR

Hindistan cevizi yağının metabolizma üzerindeki etkilerini inceleyen çeşitli klinik çalışmalar yapıldı.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) beslenme uzmanlarından Dr. Alice H. Lichtenstein, yağın içerdiği laurik asit ve diğer orta zincirli yağ asitlerinin, vücutta tokluk hissini artırarak ve termogenezisi (ısı yoluyla enerji harcaması) teşvik ederek dolaylı yoldan kilo kontrolüne destek olabileceğini öne süren çalışmalar bulunduğunu belirtti.

Yağın kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkileri, uzmanlar arasında ciddi bir tartışma başlattı.

Harvard Tıp Okulu'ndan kardiyolog Prof. Dr. Frank B. Hu, Hindistan cevizi yağının doymuş yağ oranının son derece yüksek (%82 civarında) olduğuna dikkat çekerek, birçok çalışmanın, tüketiminin hem iyi kolesterol (HDL) hem de kötü kolesterol (LDL) seviyelerini artırdığını gözlemlediğini bildirdi.

Prof. Hu, "Bu yağın, kalp sağlığı açısından zeytinyağı veya ayçiçeği yağı gibi doymamış yağ asitleri içeren bitkisel yağlara bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğini" kesin bir dille ifade etti.

YABANCI UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARILAR

Hindistan cevizi yağı endüstrisinin pazarlama iddialarına karşı temkinli yaklaşan bir diğer isim, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden beslenme fizyolojisi uzmanı Dr. Jonathan F. Davies oldu.

Dr. Davies, kilo kaybı ve kalp hastalıklarının önlenmesi gibi iddiaların uzun vadeli insan çalışmalarıyla kesin olarak kanıtlanmadığını belirtti ve "Hızlı enerji artışı sağlayan MCT'ler faydalı olabilir, ancak toplam doymuş yağ tüketimini artırmak, özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için temkinli olmayı gerektiren bir durum" ifadelerini kullandı.

Bilimsel görüşler ışığında, popüler medya tarafından "enerji deposu mucize" olarak sunulan Hindistan cevizi yağının, ölçülü bir şekilde ve dengeli bir diyetin parçası olarak kullanılması gerektiği sonucuna varıldı.

Uzmanlar, faydalarına dair kesin bilimsel kanıtların yetersiz olduğunu, bu nedenle günlük tüketim miktarının sınırlandırılması gerektiğini özellikle vurguladı.