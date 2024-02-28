Dizanteride faydalıdır. Kansızlığı giderir. İşte faydalarıyla göz dolduran ot

Cemile Balcı
Dizanteride faydalıdır. Kansızlığı giderir. İşte faydalarıyla göz dolduran ot
İnsanların korkulu rüyası olan dizanteride faydalı olan kansızlığı gideren yapışkan otu ortaya çıktı.

Doğal ürünlerin popülerliği arttıkça, insanlar şifalı bitkilere daha fazla yöneliyorlar. Ancak, bu bitkilerin sağlık üzerindeki etkilerini keşfetmeden önce doktor tavsiyesi almak hayati önem taşır.

Yapışkan ot, dizanteri tedavisinde kullanılan ve kansızlığı iyileştiren bir bitkidir.

Peki, yapışkan ot nedir?

Isırgangiller ailesine ait olan yapışkan ot, ılıman iklimlerde yetişen çok yıllık bir bitki türüdür.

Sıklıkla duvar diplerinde ve yüzeylerinde rastlanır. Yaprakları sıralı ve düz kenarlıdır. Çiçekleri ise küçük gruplar halinde toplanmıştır.

Yapışkan otun faydaları nelerdir?

Bu bitki idrar artırıcı özelliklere sahiptir, kansızlığı önler, dizanteri için yararlıdır, göğsü rahatlatır, konfor sağlar ve diyabet için de faydalıdır.

Dizanteri ise ne anlama gelir?

Dizanteri, genellikle bakteri veya parazit enfeksiyonları sonucu ortaya çıkan bir mide ve bağırsak rahatsızlığıdır.

İshal, yüksek ateş, mide bulantısı, kusma, kilo kaybı ve karın ağrısı gibi semptomlara yol açar.

Hijyenik olmayan koşullar ve kirli gıda veya su tüketimi, hastalığın yayılmasında başlıca etkenlerdendir.

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