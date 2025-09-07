Dizel araçlarda Çin mucizesi: BAW 212'nin satışlarına başlandı

Çin’in köklü otomotiv markalarından BAW, 1965’ten bu yana ürettiği araçlarla kendi ülkesinde bir kült haline gelmişti. Şimdi ise şirket, yeni modeli BAW 212 ile Avrupa yollarına adım attı. İlk olarak Almanya’da satışa çıkan dizel arazi aracı, 39 bin 995 eurodan başlayan fiyatıyla piyasaya girdi. Bu rakam, segmentteki birçok Avrupa menşeili modelin oldukça altında kalıyor.

GÜÇLÜ MOTOR VE ARAZİ YETENEKLERİ

BAW 212, 2.0 litrelik dizel motorundan 166 beygir güç üretiyor ve 8 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor. Arazi performansı için geliştirilen dört çeker sistemi, yüzde 80 eğime tırmanabilme kabiliyeti sağlıyor. Maksimum 160 km/s hıza ulaşabilen araç, uzun yol sürüşlerinde de konforlu bir deneyim vaat ediyor.

DONANIM VE GÜVENLİK ÖNE ÇIKIYOR

Arazi aracının en çok öne çıkan yanı, fiyatına rağmen sunduğu geniş donanım listesi. Çift bölgeli otomatik klima, 360 derece kamera, LED farlar, elektronik ayarlı ve masaj fonksiyonlu koltuklar dikkat çekiyor. Ayrıca Temmuz 2024’te yürürlüğe giren yeni sürüş destek sistemleri (ADAS) de modelde standart olarak yer alıyor. Bu özellikler, güvenliği artırırken sürücülere üst segmentte görülen konfor imkanlarını sunuyor.

AVRUPA’DA REKABETİ KIZIŞTIRABİLİR

Avrupa’da özellikle Defender gibi güçlü arazi araçlarıyla bilinen markalar, yüksek fiyatlarıyla öne çıkıyor. BAW 212’nin bu fiyat seviyesinde pazara girmesi, rekabeti kızıştırabilir. Uzmanlara göre, uygun fiyat ve gelişmiş donanım kombinasyonu, Çinli üreticiye Avrupa’da beklenmedik bir başarı getirebilir.