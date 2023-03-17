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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa'sı ve Fatih’inden aşk pozu! Dizi aşkı gerçek olmuştu

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu ve Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizinin başrollerindeki aşıklardan yeni poz geldi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:03
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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ve Fatih’i Doğukan Güngör'den aşk pozu

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa'sı ve Fatih’inden aşk pozu! Dizi aşkı gerçek olmuştu
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Cuma akşamları ekrana gelen ve reytinglerde hızlı bir yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu ile Fatih’i Doğukan Güngör’ün sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüşmüştü.

Dizideki uyumları çok beğenilen çiftin aşk haberi hayranlarını çok sevindirmişti. Doğukan Güngör sosyal medya hesabından Sıla Türkoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

Güzelliği ile sürekli gündeme gelen Sıla Türkoğlu daha önce Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşamıştı.

Birlikte rol aldıkları dizinin ardından ilişki yaşamaya başlayan Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan çifti, aşklarını gözlerden uzak bir şekilde yaşamış ve dizinin ardından ise ayrılmışlardı.
 

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