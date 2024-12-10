Dizi setinde büyük kriz! Ünlü oyuncular birbirine girdi set paydos edildi

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Dizi setinde büyük kriz! Ünlü oyuncular birbirine girdi set paydos edildi

Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp dizisinin kadrosunda yer alan Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasında kavga çıktı. Kavga nedeniyle sete bir süreliğine ara verildi. Kavga, ekibin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Çekimlerin Kapadokya'da yapıldığı sırada Burak Sergen ile Bülent Polat arasında ciddi bir tartışma yaşandı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgilere göre, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasındaki sohbet, provada olan Burak Sergen’i epey bir sinirlendirdi.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma büyüyerek Burak Sergen’in Bülent Polat’a doğru yürüdüğü bir kavga ortamına dönüştü. Ekip, yaşanan gerginliği sona erdirmek için müdahale etti. Bu kavganın ardından setin bir süreliğine durmasına karar verildi.

İptal edilen sahne, birkaç gün sonra sorunsuz bir şekilde tekrar çekildi, Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu’nun birbirleriyle iş dışında konuşmadıkları iddia edildi. Ayrıca, kulislerde yapımcıların sete gidip oyuncuları uyardığına dair söylentiler dolaşmaya başladı.

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