Yeni dizisi Onbeşliler dizisi için Tokat’ta olan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, yaşadığı kazanın ardından İstanbul’a getirilerek apar topar ameliyata alındı.

Çekimler sırasında elinden yaralanan ünlü oyuncunun parmağında kırık olduğu tespit edildi. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından İstanbul’a getirilen oyuncu yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı.

'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ve 'Kör Nokta' gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncudan hayranlarını endişelendiren haber geldi.

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından doktorlar, Şaşmaz'a iki haftalık istirahat raporu verdi.