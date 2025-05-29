Diziden bir anda çıkartılmıştı! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Diziden bir anda çıkartılmıştı! Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesi belli oldu

Her bölümüyle izlenme rekoru kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun yeni projesi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu, diziden apar topar çıkartılmıştı. Ünlü oyuncu yeni diziyle el sıkıştı.

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Sibel Taşçıoğlu'nun erken vedası herkesi şaşırttı. Sibel Taşçıoğlu’na Kızılcık Şerbeti’den ayrıldığı duyulur duyulmaz iş teklifi yağdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rol aldığı dizilere muhteşem performanslarıyla büyük değer katan başarılı oyuncu kararını verdi ve OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği yeni iddialı dizi “Çarpıntı” dizisiyle el sıkıştı.

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Burcu Alptekin’in yöneteceği dizinin detayları ve Sibel Taşçıoğlu’nun rolünün detayları da merak konusu oldu.

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