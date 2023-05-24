Diziler arası kriz! Yürek Çıkmazı'nın oyuncusu Dönence'de görülünce ortalık karıştı

TRT 1 ekranında yayınlanan Yürek Çıkmazı’nda kriz çıktı. Dizide Kıvanç rolünü oynayan Cemal Toktaş, sezon başından beri rol aldığı "Yürek Çıkmazı" dizisinin çekimleri henüz bitmeden Kanal D'nin "Dönence" dizisiyle prensipte anlaştı. Durumu öğrenen Yürek Çıkmazı'nın yapım şirketi Gold Film ile oyuncu arasında sorun yaşandı.

SÖZLEŞMEYE UYMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cemal Toktaş TRT 1'deki dizisinin sezon finali çekimlerine 2 bölüm kala Foça'ya gitti ve Dönence dizisinin setine çıktı. Toktaş'ın sözleşme dışına çıkarak yasak olmasına rağmen başka bir dizinin çekimlerine katıldığını öğrenen yapım şirketi, kendileriyle sözleşmesi olduğu halde haber vermeden başka bir diziye başladığı için anlaşmayı yapan menajerlik şirketi hakkında yasal işlem başlatabileceğini açıkladı.

DÖNENCE DİZİSİNİ BIRAKTI

Bu arada "Dönence"nin setinde sadece bir sahne çeken Cemal Toktaş, yaşanan bu gerilim üzerine diziyi bıraktı ve İstanbul'a döndü. Toktaş'ın Yürek Çıkmazı'ndaki akıbeti merak edilirken Dönence dizisindeki baba rolü için de Ogün Kaptanoğlu ile anlaşıldı.