Djiku İspanya yolcusu!

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Alexander Djiku için önemli bir gelişme yaşandı.

VILLAREAL İSTİYOR

L'Equipe'in haberine göre İspanyol temsilcisi Villarreal, sarı lacivertli ekibin defans oyuncusu Alexander Djiku'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Fenerbahçe, anlaşma eğer kiralık olacaksa zorunlu satın alma maddesi ekletmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Alexander Djiku için gelecek teklifleri değerlendirmeye ve uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına izin verilebileceği ifade edildi. Villareal'in transfer gündemindeki Ganalı stoper, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta forma giydi.