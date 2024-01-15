Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi son sözü Garry Rodrigues söyledi

Fildişi Sahili'nde düenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın B grubu maçında Gana ile Yeşil Burun Adaları Abidjan kentindeki Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Yeşil Burun adaları maçın 17. dakikasında Jamiro Monteiro ile öne geçti.
Gana, Fenerbahçeli Djiku'nun 56. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
Yeşil Burun Adaları'nda Fatih Karagümrük'te oynayan Ryan Mendes, 68. yerini Ankaragücü'nde forma giyen Garry Rodrigues'e bıraktı.
Maçın 1-1 biteceği sanılırken, 90+2'de sahneye çıkan Garry Rodrigues yakaladığı fırsatı kaçırmadı ve topu filelere yolladı.
Yeşil Burun Adaları sahadan 2-1 galip ayrıldı.