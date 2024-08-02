Djokovic'e intikam fırsatı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier ve Suzanne Lenglen kortlarında düzenlenen organizasyonda tek erkekler ve çift kadınlar yarı finalleri oynandı.

Tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükselen ikinci isim oldu.

İkili son olarak Wimbledon finalinde karşı karşıya gelmiş ve Alcaraz mücadeleden galip ayrılmıştı.