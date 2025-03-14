Djurgården, Konferans Ligi çeyrek finaline yükseldi

Djurgården, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselme mücadelesinde Pafos'u evinde 3-0 mağlup etti. İlk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından 3-1'lik toplam skorla galip gelen İsveç ekibi, çeyrek final biletini cebine koydu.

Djurgården Teknik Direktörü Jani Honkavaara, oyuncularının maçtaki performansını överek, "Takımımdan çok gururluyum. Bu çılgın gecede mükemmel bir iş çıkardılar. Oyunumuza entegre etmeye çalıştığımız her şeyi sahaya yansıttılar. Baştan sona rahat ve agresif oynadık," dedi.

Maçta Tokmac Nguen ve Oskar Fallenius, Djurgården'in ilk ve son gollerini hazırladılar. Ancak gecenin en güzel golünü Daniel Stensson kaydetti. Stensson, 2-0'lık skoru belirleyen müthiş bir uzak mesafe şutu attı.

TANKOVİC'İN SÖZLERİ VE STENSSON'UN CEVABI

Pafoslu Muamer Tankovic, ilk maçta Djurgården taraftarını kızdıracak şekilde golünü attıktan sonra sevinç gösterisi yapmıştı. Ancak Stensson, "Bunun için ona bir cevap verdik. Tankovic şimdi sessiz kaldı, evine dönebilir," dedi. Bu söz, Stensson'ın ünlü İsveçli futbolcu John Guidetti'nin bir açıklamasına gönderme yaptığı anlamına geliyordu.

Djurgården Sportif Direktörü Bosse Andersson da bu görüşü paylaştı. Andersson, "Tankovic futbolu seviyor ve büyük bir tutkuyla oynuyor. Gol attı ve o şekilde kutladı, ancak bunun bir risk olduğunu da biliyordu. Bugün bu riski aldı ve bedelini ödedi," şeklinde konuştu.

TANKOVİC'İN TEPKİSİ VE MAÇIN SONUÇLARI

Pafoslu oyuncu Tankovic, maçı ve takımının performansını değerlendirirken, "Maç gerçekten kötüydü. Djurgården haklı olarak kazandı. Daha iyi oynadılar," dedi.

Tankovic, Stockholm'de karşılaştığı eleştirilerle ilgili olarak, "Bunun olacağını biliyordum, ancak kabul ediyorum ki Djurgården hak etti," ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP RAPİD WİEN

Djurgården, çeyrek finalde Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak. Rapid Wien, Bosna-Hersek temsilcisi Borac Banja Luka'yı uzatmalar sonucu eleyerek bu tura yükseldi. Çeyrek final maçları büyük bir heyecana sahne olacak.