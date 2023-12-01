DNA sonuçları açıklandı. İnsan olmadıkları ortaya çıktı

Meksika Kongresi'ndeki özel oturumda sergilenen ve 'insan dışı canlılara' ait olduğu iddia edilen varlıkların DNA sonuçları açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
DNA sonuçları açıklandı. İnsan olmadıkları ortaya çıktı

Eylül ayında Meksika Kongresi’nde özel oturumda sergilenen ve 'insan dışı canlılara' ait olduğu iddia edilen varlıklara ilişkin yapılan DNA çalışmasının sonuçları ortaya çıktı.

ODA Tv’de yer alan habere göre, Meksikalı gazeteci Jaime Maussan, Eylül ayı başlarında 'Clara' ve 'Mauricio' ismini verdiği iki cansız bedeni Meksika Kongresi'nde sergiledikten sonra fosillerin dünya dışı canlılara ait 1000 yıllık kalıntılar olduğunu iddia etmişti.

Bu varlıklar inandırıcı olarak kabul edilmemiş ve aldatmaca olarak yorumlanmıştı. Meksika parlamentosunda bu hafta 3 saatlik bir oturum yapıldı. Maussan bu oturumda kalıntılara dair son değerlendirmelerini paylaştı ve yapılan DNA analizlerinin sonuçlarını yayınladı.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelenen kalıntıların, üç parmaklı ellere sahip olduklarını, dişlerinin bulunmadığını ve 1.000 yıldan daha eski olduklarını iddia eden Maussen, "Dünya dışı yaşam ilk kez bu şekilde sunuluyor. Gezegenimizde bilinen herhangi bir türle ilgisi olmayan insan dışı örneklerin açık bir örneğine sahibiz" dedi.

Her iki elinde üçer parmağı olan uzun kafalı bedenler iki kol ve iki bacak da dahil olmak üzere insansı bir şekle sahip, araştırmacılara göre boyunları ve kafatasları daha çok 'kuşlara özgü' özellikler gösterdiği bildirildi.

Araştırma ekibi bedenlerin güçlü, hafif kemiklere sahip olduklarını belirtti.

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