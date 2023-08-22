Doğada kendiliğinden yetişiyor. Koca bölgenin geçim kaynağı oldu

Muş Ovası'nda doğal olarak yetişen ve ilaç sanayisinde de kullanılan meyan kökü, vatandaşların geçim kaynağı oldu.

KAYNAK: İHA
Doğada kendiliğinden yetişiyor. Koca bölgenin geçim kaynağı oldu

İHA'nın haberine göre, Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yaşayan vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla traktör yardımı ile sürülen tarlalarda ortaya çıkan meyan köklerini toplayarak Adana, Hatay ve Mersin illerindeki tüccarlara satıyor.

Birçok hastalığın iyileşmesi konusunda destekleyici unsur olan meyan kökünün faydaları ise saymakla bitmiyor.

Muş’ta yaklaşık 40 yıldır meyan kökünü toplayarak geçimini sağlayan Hasasedin Duygu, 15 işçinin çalıştığı tarlada günde yaklaşık 2 ton meyan kökü topladıklarını ifade ederek, “Yaklaşık 40 yıldır Muş Ovası’nda meyan kökü topluyoruz. Meyan kökü ilaç sanayisinde kullanılıyor. Hemen her ilaçta katkı maddesi olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Duygu "Çay ve şurup gibi işlerde de yoğunlukta kullanılıyor. Ben günde burada 15 tane işçi çalıştırıyorum. Günde ortalama 2 ton meyan kökü çıkarıyoruz. Şu an hava sıcak asıl işlerimiz hava biraz daha soğuduğunda başlayacak. 11’inci ayın başlarına kadar meyan kökü çıkarıyoruz. Topladığımız kökleri yaş olarak gönderiyoruz. Fabrika kendi ihtiyacına göre kullanıyor. Burada çalışan çocuklar da aile ekonomisine katkıda bulunuyor” dedi.

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