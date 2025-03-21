Doğadaki yılkı atları unutulmadı! Saman balyası bırakıldı

Kaynak: ANKA
Doğadaki yılkı atları unutulmadı! Saman balyası bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Eynif Merası’nda 90 bin dönümlük alanda yaşamlarını sürdüren yılkı atları için doğaya saman ve yonca balyası bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı ilçesine bağlı Eynif Merası’nda yaşamlarını sürdüren yılkı atları için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 90 bin dönümlük merada sürü halinde yaşayan yılkı atlarının soğuk kış günlerinde beslenmelerini sağlamak amacıyla farklı noktalara saman ve yonca balyası bıraktı.

"HER CANLI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan, yılkı atlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla yonca ve saman balyası bıraktıklarını belirterek, "Hayvanlar burada yem bulmakta zorlanıyorlar. Her canlı bizim için çok kıymetli. Onların beslenmelerini sağlamak amacıyla ara ara saman bırakıyoruz" dedi.

Doğadaki yılkı atları unutulmadı! Saman balyası bırakıldı

Son Haberler
Freni patlayan belediye otobüsünde dehşet! Önce park halindeki araca sonra direğe çarptı
Freni patlayan belediye otobüsünde dehşet! Önce park halindeki araca sonra direğe çarptı
Hırvatistan’ın zaferinin başrolünde Livakovic var! Fransa’ya büyük şok
Hırvatistan’ın zaferinin başrolünde Livakovic var! Fransa’ya büyük şok
Mauro Icardi ve Wanda Nara sonunda boşandı! Paylaşımları bıktırmıştı
Mauro Icardi ve Wanda Nara sonunda boşandı! Paylaşımları bıktırmıştı
Genç milli sporcular Avrupa Şampiyonası’nda başarı hedefliyor
Genç milli sporcular Avrupa Şampiyonası’nda başarı hedefliyor
İstanbul Küçükçekmece’de otomobile silahlı pusu! Ölü ve yaralı var
İstanbul Küçükçekmece’de otomobile silahlı pusu! Ölü ve yaralı var