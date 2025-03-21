Doğadaki yılkı atları unutulmadı! Saman balyası bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı ilçesine bağlı Eynif Merası’nda yaşamlarını sürdüren yılkı atları için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 90 bin dönümlük merada sürü halinde yaşayan yılkı atlarının soğuk kış günlerinde beslenmelerini sağlamak amacıyla farklı noktalara saman ve yonca balyası bıraktı.

"HER CANLI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan, yılkı atlarının beslenmelerini sağlamak amacıyla yonca ve saman balyası bıraktıklarını belirterek, "Hayvanlar burada yem bulmakta zorlanıyorlar. Her canlı bizim için çok kıymetli. Onların beslenmelerini sağlamak amacıyla ara ara saman bırakıyoruz" dedi.